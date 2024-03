F1: Eddie Jordan afirma que teria de ser Russell a “estar atento” no incidente com Alonso

Apesar do momento de tensão em pista, depois do Mercedes W15 do britânico ter voltado ao traçado, George Russell saiu ileso do incidente que sofreu no final do Grande Prémio da Austrália, que resultou na penalização pesada a Fernando Alonso, mesmo sem ter existido qualquer toque entre ambos. Mas Eddie Jordan sugere que a vasta experiência de Fernando Alonso desempenhou um papel importante nas suas manobras durante esse período da corrida, afirmando que teria de ser o piloto que está a perseguir a ser mais cauteloso na aproximação.

Em declarações durante o podcast Formula for Success, o antigo responsável da Jordan na Fórmula 1, explicou que a manobra de Alonso que, segundo o documento dos Comissários Desportivos, deu origem ao acidente e que justificou a sua penalização depois da corrida terminada, “foi um pouco suspeita”. No entanto, “lembrem-se disto, é a posição de Alonso para defender. E nós vimos o que ele fez com [Sergio] Pérez no Brasil [em 2023]. Deixou Pérez passar por ele para que pudesse ser mais rápido na reta. É um piloto muito, muito inteligente. Não há muitos na grelha que possam enfrentar Fernando Alonso em jogos mentais, porque acho que ele está acima de todos os outros”.

Jordan sublinhou que “o que aconteceu, só ele sabe, mas pareceu-me que o carro abrandou. Se for esse o caso, cabe ao piloto de trás estar atento a isso. O piloto de trás é sempre a pessoa que tem de tomar a iniciativa, porque tem de equilibrar tudo o que lhe dá a opção mais segura. Foi um acidente grave. Podia ter sido horrível”.

O irlandês considera que George Russell “vai aprender com isso”, assim como a “maior parte da grelha”, passando a estar “muito atento quando se tratar de lutar com Alonso” em ocasiões futuras.