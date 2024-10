F1: Eddie Jordan afirma que a Honda e Andy Cowell ajudaram a convencer Adrian Newey

É, talvez, a jogada mais impressionante da Aston Martin, desde que Lawrence Stroll está ao leme da equipa. A contratação de Adrian Newey, considerado pela grande maioria como o grande génio do desenho de carros de F1, pode colocar a Aston no caminho do sucesso.

Eddie Jordan, empresário de Newey, falou do profissionalismo da Aston Martin em garantir a assinatura de Adrian Newey após a sua saída da Red Bull. Jordan referiu que várias equipas, incluindo a Ferrari, a Alpine e a Williams, procuraram os serviços de Newey, mas este acabou por escolher a Aston Martin devido à paixão “contagiante” e ao empenho do proprietário da equipa, Lawrence Stroll, no projeto.

Os principais fatores que influenciaram a decisão de Newey incluíram a parceria da Aston Martin com a Honda para uma unidade motriz a partir de 2026 e a presença de Andy Cowell, um antigo executivo de sucesso da Mercedes, como CEO do grupo.

“Penso que o facto de a Honda ser um parceiro a partir de 26 é importante para Adrian, porque ele acredita que ter um fabricante estratégico é crucialmente importante”, explicou Jordan no podcast Formula For Success. “Ter Andy Cowell lá, que nós conhecemos e que homem brilhante é também fundamental. E ele foi o homem por detrás de todos os sucessos na Mercedes, [um] génio, e não passou despercebido o facto de ele estar agora, obviamente, no grupo deles. Com a Honda, com o Adrian e com as pessoas que ele vai juntar, não tenho dúvidas de que será bom.

“Se eu acho que eles podem ganhar um Campeonato do Mundo? Há muitas perguntas a serem respondidas. Há todo o tipo de coisas sobre as pessoas, sobre os pilotos, mas será que acho que as pessoas vão ser atraídas pela Aston Martin porque Adrian Newey está lá? Sem qualquer dúvida.