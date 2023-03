F1, Eddie Jordan: “Acredito que Fernando Alonso vencerá corridas este ano” | AutoSport

Fernando Alonso é um dos grandes talentos da F1, um dos maiores de sempre. Mas as estatísticas não refletem o que o espanhol já fez e continua a fazer em pista. Eddie Jordan afirma que o espanhol optou pelo dinheiro, em vez da performance, o que lhe custou alguns títulos.

“Lembro-me de ver Fernando Alonso passar por Michael Schumacher por fora numa pista húmida numa curva difícil em Suzuka (130 R) e eu disse ‘oh meu deus, como é que ele consegue fazer isto?´”, disse Jordan à OLBG. “O Alonso fez aquilo e eu pensei a partir daí que ele estava destinado a ser um dos melhores. Na verdade, culpo-o por não ter ganho quatro, seis ou talvez mesmo oito vezes campeonatos do mundo – ele deveria ter escolhido melhor as suas equipas. Na casa dos 30 anos, Alonso foi buscar o dinheiro quando poderia ter seguido um caminho diferente. Agora ele voltou a entender que deve ter uma equipa à sua volta que tem o suficiente para fazer um bom carro. Mas ele não vai vencer os Red Bulls. Acredito, no entanto, que ele ganhará corridas este ano”.