F1: Eddie Jordan acredita que saída de Otmar Szafnauer da Alpine “foi um erro” | AutoSport

O antigo dono da equipa e comentador televisivo Eddie Jordan prevê a saída de Esteban Ocon e Pierre Gasly da Alpine após a equipa francesa estar com dificuldades neste início de temporada e uma nova reestruturação interna no departamento técnico. Jordan acredita mesmo que os franceses estão a colocar em equação a venda da equipa.

O diretor técnico Matt Harman e o chefe de aerodinâmica Dirk de Beer deixaram recentemente a Alpine, após as saídas do chefe da equipa Otmar Szafnauer e do diretor desportivo Alan Permane no ano passado, acompanhados ainda por Bob Bell.

No podcast Formula for Success, Eddie Jordan explicou que acredita que “despedirem o Otmar [Szafnauer] prematuramente foi um erro. Era uma pessoa talentosa que sabia como manter a equipa na direção certa”.

Sobre o momento atual da Alpine, Jordan foi bastante crítico da situação. “Neste momento, é a equipa com maiores problemas, é absolutamente embaraçoso. Acho embaraçoso ver assim Gasly e Ocon, que são capazes de ganhar corridas”, sublinhou o irlandês, que foi ainda mais longe em relação ao futuro da estrutura francesa. “Se vejo a Alpine lá [na F1] no próximo ano? De maneira nenhuma. Nem pensar. Está completamente em posição para uma venda. A Renault recuou, não quer gastar o dinheiro no motor. O motor para 2026 é um gasto tão grande em termos de desenvolvimento que os assusta”.

A Alpine enfrenta uma pressão crescente para dar a volta à sua época e resolver os seus problemas, tendo ao mesmo tempo dois pilotos que ainda não têm contrato assegurado para a próxima temporada e que podem ter interesse no mercado tão intenso quanto o atual.