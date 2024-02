F1: Eddie Jordan acredita que Ralf Schumacher podia ter sido campeão na sua equipa | AutoSport

“Nunca tive a certeza de quão próximo tu [Ralf] eras do Michael. Mas quando ele veio ter comigo em Spa e disse ‘o Ralf nunca mais vai pilotar para ti’, lembro-me de ter-lhe dito o seguinte. Eu peguei na minha mão e disse ‘olha, há um contrato, há uma cláusula de saída no contrato. Pagas o dinheiro e ele vai-se embora. Não há problema’ . Ele ficou calado e foi-se embora. No final, acho que foi um erro, porque o carro de 1999 era um potencial vencedor do campeonato mundial – tu [Ralf], podias ter ganho o campeonato mundial com esse carro.”

No podcast Formula For Success, Jordan disse a Ralf que podia ter sido campeão na sua equipa, se não tivesse mudado de estrutura:

Heinz-Harald Frentzen que substituiu Schumacher depois da sua saída, venceu duas corridas com a Jordan em 1999, uma prova de que o monolugar da equipa tinha capacidade para andar nos primeiros lugares. Ralf Schumacher, por outro lado, terminou três lugares atrás de Frentzen na classificação de pilotos de 1999, em sexto, e ainda teve uma carreira de relativo sucesso com a Williams.

