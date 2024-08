F1: Eddie Jordan acredita que Piastri será “um dos maiores pilotos da próxima década”

Eddie Jordan acredita que Oscar Piastri será “um dos maiores pilotos da próxima década” na Fórmula 1, na sequência da sua primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prémio da Hungria.

A vitória de Oscar Piastri no Grande Prémio da Hungria, no mês passado, fez do jovem piloto da McLaren o quinto australiano a vencer uma corrida do campeonato do mundo de Fórmula 1, juntando-se a um grupo de elite que inclui lendas como Jack Brabham e Alan Jones.

Eddie Jordan, durante o último episódio do ‘podcast’ ‘Formula for Success’, expressou a sua crença no futuro domínio do jovem australiano na Fórmula 1.

“Disse há cerca de três corridas, antes de ele ganhar a corrida, que vai emergir como um dos maiores pilotos da próxima década”, comentou Jordan, que teve como convidado Flavio Briatore.

O antigo chefe de equipa da Benetton que supervisionou os dois primeiros campeonatos do mundo de Schumacher e os títulos de Fernando Alonso, agora consultor da Alpine, fez eco das palavras de Jordan, sugerindo que, se a McLaren continuar a fornecer um carro competitivo, Piastri poderá ser campeão do mundo já em 2027.

“Se ele não for [campeão do mundo] no próximo ano, então em 2027, estará lá. Se a McLaren ainda tiver este carro, Piastri, creio eu, é um dos melhores pilotos”, apontou Briatore, que geriu a carreira de Mark Webber, que agora é responsável pelo percurso profissional do jovem piloto da McLaren.