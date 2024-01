F1, Eddie Irvine: “Duvido que Lewis Hamilton consiga o oitavo título” | AutoSport

“A era dos triunfos de Hamilton e da Mercedes já terminou, mas Lewis continua a ser um excelente piloto, muito concentrado nos objetivos e ansioso por obter resultados”, disse o antigo piloto da Ferrari e quatro vezes vencedor de Grandes Prémios ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. “Ele ainda está a fazer um excelente trabalho ao volante de um carro de F1. Também a comparação com Verstappen é muito difícil, porque Max é mais jovem, tem um pouco mais de velocidade e [tem] uma enorme crença nas suas habilidades. As perspetivas de Hamilton dependerão da competitividade da Mercedes em 2024. Com a sua experiência, ele mostrou que sabe aproveitar todas as oportunidades que se apresentam, tanto na qualificação como na corrida. No entanto, duvido que consiga voltar a ganhar o campeonato, realizando o seu sonho de conquistar o oitavo título.”

