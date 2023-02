F1: EA Sports é o novo patrocinador de Max Verstappen | AutoSport

A produtora de jogos eletrónicos EA Sports anunciou uma nova parceria com o bicampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen. A EA Sports é uma divisão da gigante californiana Electronic Arts e produz e desenvolve alguns dos mais conhecidos e vendidos videojogos sobre desporto, como o F1 22, o jogo licenciado da Fórmula 1 depois de terem adquirido a Codemasters.

O acordo permitirá ao piloto da Red Bull colaborar com a marca para criar conteúdos em todo o portfólio da EA SPORTS. O acordo inclui ainda patrocínios com Verstappen para a temporada de 2023, com a marca EA SPORTS a passar a constar no seu capacete de corrida.

“Max é um competidor tenaz e verdadeiro campeão que partilha um profundo amor por jogos e diversão”, disse Andrea Hopelain, SVP da Brand para a EA SPORTS & Racing. “À medida que ele entra na história da Fórmula 1, estamos entusiasmados em colaborar com ele como um dos melhores atletas do mundo para reunir mais fãs por meio das nossas experiências EA Sports.”

“Quer seja para jogar com os meus amigos ou manter-se competitivo quando estou longe da pista, a EA Sports sempre foi uma grande parte da minha vida”, disse Max Verstappen no anúncio da parceria. “A EA Sports é um ícone para tantos milhões de fãs e tenho orgulho em representá-los para a temporada de 2023.”