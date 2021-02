F1: E se Yuki Tsunoda for a estrela dos estreantes?

Muito se tem falado de Mick Schumacher e Nikita Mazepin, por motivos diferentes, mas talvez a maior estrela dos estreantes de 2021 possa mesmo ser Yuki Tsunoda.

Tsunoda começou a ser falado de forma mais insistente depois do meio da época, numa altura em que a sua ida para a Alpha Tauri começava a ganhar força. Se esse rumor poderia ser visto como uma espécie de “mimo” da Red Bull para a Honda, colocando um piloto japonês na grelha da F1, depressa se percebeu que afinal o mimo pode ser ao contrário. Muitos têm falado insistentemente de Tsunoda como um grande talento e as prestações na F2 mostram isso.

Não há nenhuma balança que “pese o talento” dos pilotos mas do que se viu e das impressões que temos visto, começa a ser cada vez mais claro que Tsunoda é o piloto mais talentoso dos três que este ano irão subir à F1.

Mick Schumacher já mostrou que é provavelmente o mais maduro dos três. O seu título na F2 foi conquistado com base num trabalho incessante dentro e fora de pista, numa regularidade a toda a prova e numa sede tremenda de sucesso. Um pouco à imagem do seu pai, Mick é duro nos confrontos em pista e não tem medo de ser agressivo. Schumacher não é um piloto que seja estupendamente rápido numa volta de qualificação. Pelo menos, não foi assim que as coisas correram para ele na F2, onde nunca chegou a ocupar a pole position. Mas um pouco como Sérgio Pérez, talvez nunca se tenha importado muito com esse pormenor, focando-se na gestão dos pneus. É provavelmente o piloto estreante com a mentalidade mais adequada ao mundo da F1.

Nikita Mazepin tem sido notícia por vários motivos, quase todos negativos, mas em pista não fica nada a dever a Schumacher. É também agressivo na defesa da sua posição, (às vezes demais) e já tem alguma experiência acumulada na competição tendo passado por altos e baixos que o ajudaram a melhorar. Apesar de ser um dos pilotos mais odiados do momento, não é certamente dos piores que já bateu às portas da F1.

Mas Tsunoda parece ter algo mais. Apesar de não ter a experiência nem a regularidade da dupla acima referida. Depois de ganhar o título japonês de F4 em 2018, Tsunoda correu na Europa durante apenas dois anos até agora, terminando em nono lugar na F3 antes de garantir o terceiro lugar atrás de Schumacher e Callum Ilott no ano passado em F2.

As três vitórias e quatro poles de Tsunoda só foram batidas por Robert Shwartzman (quatro vitórias) e Ilott (cinco poles), respetivamente. Falta-lhe apenas a competição e o tempo poderá trazer… maturidade e regularidade.

“Tsunoda deverá ser capaz de atingir um bom desempenho muito rapidamente” disse Franz Tost. “Claro que ele terá alguns acidentes, isso faz parte do programa de desenvolvimento, mas o que é extraordinário do seu lado é o controlo do carro, a sua na travagem e a sua velocidade nas curvas rápidas.

“Se ele continuar o seu processo de aprendizagem como fez nos testes em Imola e Abu Dhabi no ano passado, tenho a certeza de que veremos algumas corridas fantásticas”.

Já sabemos que Franz Tost tem alguma tendência para exagerar, mas a forma insistente como tem referido a qualidade do japonês, algo que começa a ter eco noutras personalidades da F1, são um sinal que deveremos estar atentos ao jovem talento que este ano começa a sua aventura no Grande Circo.