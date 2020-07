F1: E se Sebastian Vettel for Campeão este ano?

Está à porta o início da temporada de 2020 da Fórmula 1, três meses e meio depois do que deveria ter sido o ‘verdadeiro’ arranque na Austrália.

Muita coisa aconteceu depois disso, algumas mudanças foram feitas e uma delas foi ter ficado a saber-se que Sebastian Vettel vai sair da Ferrari no final de 2019, uma notícia que surgiu com algum choque. Neste contexto, e depois da luta de galos que teve com Charles Leclerc, o ano passado, pode acontecer uma de duas coisas. Ou ao alemão perde motivação e cumpre o que falta do seu contrato com a Ferrari sem levantar grandes ondas, ou faz das tripas coração para mostrar que foi um erro não ter sido reconduzido para 2021. Leclerc tem sido aposta clara da Ferrari para o futuro, a saída de Sebastian Vettel está claramente relacionada com a cada vez maior preponderância do jovem piloto na equipa, mas Vettel é um grande piloto e pode fazer das suas. E se Vettel fosse Campeão este ano?