F1: E se o segundo piloto da Audi vier da Indy?

O campeão da IndyCar Álex Palou é o mais recente nome a surgir como opção para a Audi, de acordo com o Auto Motor und Sport da Alemanha e do Blick da Suíça-Alemanha.

Palou, que venceu o campeonato da IndyCar em 2021 e 2023, está no caminho certo para um terceiro título em 2024, liderando a classificação por 49 pontos. Ele tem experiência anterior na F1 com a McLaren, participando da sessão de treinos do Grande Prémio dos Estados Unidos de 2022.

No entanto, o relacionamento de Palou com a McLaren azedou depois que ele optou por ficar com a Chip Ganassi Racing em vez de ingressar na equipa IndyCar da McLaren, levando a um processo de 30 milhões de dólares da McLaren.

Palou junta-se assim à lista de potenciais alvos da Audi. Valtteri Bottas, Gabriel Bortoletto e agora Alex Palou têm sido os nomes mais referidos nos últimos tempos. Ainda muita tinta vai correr antes de ficar definido o piloto para a segunda vaga da Audi,

