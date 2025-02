F1: E se o acidente de Lewis Hamilton foi um bom sinal?

O primeiro teste de F1 de Lewis Hamilton com a Ferrari em Barcelona terminou num acidente, mas o jornalista e ex-chefe de equipa Peter Windsor vê isso como um sinal positivo.

Windsor acredita que Hamilton se sentiu mais confortável na Ferrari do que nos últimos anos com a Mercedes, desfrutando de uma melhor ligação com o carro. Ele elogiou a rápida integração de Hamilton na equipa e sugeriu que o incidente foi o resultado de ele ter chegado ao limite.

“O primeiro teste de Lewis Hamilton com a Ferrari, que teve lugar em Barcelona na semana passada, não foi o melhor dos testes, na medida em que terminou com uma enorme manobra à saída da última curva”, explicou Windsor no seu canal do YouTube. “Mas, à primeira vista, poder-se-ia pensar que foi um primeiro teste um pouco difícil para Lewis na sua nova equipa e quais serão as repercussões disso.

A minha opinião é que, na verdade, foi um teste muito, muito bom para o Lewis e penso que todos os fãs do Lewis Hamilton podem sentir-se satisfeitos com a forma como o teste decorreu. Sim, houve o acidente, mas vamos olhar para as razões de ter acontecido.

Não teve nada a ver com um solavanco na estrada ou qualquer outra coisa, estava tudo ligado à forma como o Lewis se sentiu bem no carro e como se sente na equipa. Ele sente-se muito bem na equipa. E aquele carro, o Ferrari 2023, sejamos francos, não foi o melhor dos carros de Grande Prémio construídos pela Ferrari.”

“Mas naquele carro, Lewis Hamilton sentiu-se melhor do que ele se sentiu certamente nos últimos dois anos na Fórmula 1 na Mercedes, provavelmente voltando, eu acho, para o início de 2022. Ele adorou a sensação de sentir a estrada novamente e realmente fazer parte do carro e estar em cima do carro e fazer com que ele seja parte do seu DNA e o que ele faz num carro de corrida, ele adorou isso.

E é por isso que acho que o piloto de corrida assumiu o controlo do Lewis nesse teste. Ele já se integrou incrivelmente bem na equipa, com caras amigas dos seus dias de campeão na Mercedes e, claro, com Fred Vasseur, com quem ganhou muitas corridas e campeonatos.

“Por isso, integrou-se muito bem na equipa e adorou a sensação do carro em comparação com o Mercedes. A sua memória recente do Mercedes. E assim o piloto de corridas assumiu o controlo”.