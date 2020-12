F1: E se Nikita Mazepin sair mesmo da Haas?

Os rumores cada vez mais insistentes da possível saída de Nikita Mazepin da Haas, por causa do escândalo do vídeo das redes sociais, podem ser um sinal que o russo não tem presença garantida na grelha de 2021.

Tudo começou com um vídeo de mau gosto em que o jovem se filma a tocar de forma inapropriada numa mulher. A onda de críticas não se fez tardar e nem o pedido de desculpa público do piloto acalmou a fúria dos internautas que criaram um movimento para impedir a ida do russo para a F1 e até já há petições para esse efeito. Entretanto o pedido de desculpa foi retirado o que apenas serviu para aumentar as críticas.

A Haas certamente que não pretende ver sair o piloto russo pois os milhões que garante são fundamentais para a sobrevivência da equipa. Mas a força das redes sociais pode obrigar a isso. Se a Haas mantiver o piloto, a onda de críticas irá inevitavelmente transbordar para a equipa que não precisa da má publicidade. A imagem do jovem está irremediavelmente comprometida e associada a um comportamento menos próprio.

A decisão da Haas não é fácil de tomar e qualquer uma terá repercussões. Nos últimos dias vimos notícias sobre a mudança da biografia de Mazepin e de Pietro Fittipaldi nas redes sociais, algo que já foi visto no caso Valtteri Bottas/ George Russell.

As redes sociais começam a ter uma força cada vez maior no nosso dia a dia e isso pode mudar a face do desporto também. Muitos pilotos têm mostrado mais da sua vida e com isso têm-se aproximado mais dos fãs. Mas se sentirem que qualquer deslize pode ser fatal para a sua carreira o mais provável é fecharem de novo essa porta. O caso de Daniel Abt por altura do confinamento é semelhante, tendo perdido o lugar na Audi, depois de ter colocado no seu lugar um Simracer numa competição virtual. Começamos a ver consequências verdadeiramente pesadas para certos comportamentos.

Assim, não é nada garantida a presença de Mazepin em 2021 e já se começam a falar de possíveis substitutos. Fittipaldi é um dos nomes falados mas também Callum Ilott, piloto da academia Ferrari e vice-campeão de F2 pode estar na calhar para uma vaga inesperada.