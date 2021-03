F1: E se Mattia Binotto sair no arranque da época?

É o novo rumor que circula nos meios de comunicação. Mattia Binotto poderá sair da liderança da Ferrari no arranque da época.

Há rumores de que Mattia Binotto será demitido do seu cargo de chefe de equipa antes do início da época no Bahrein. A equipa baseada em Maranello irá esperar e ver como o carro se comporta durante os testes de Inverno no Circuito Internacional do Bahrein e depois demitir o italiano.

Este é o boato de que o The Judge 13 lançou no sábado de manhã. De acordo com o website, o piloto checo da Ferrari GT Josef Kral terá referido essa possibilidade num vídeo no youtube que desde então, posto em privado.

Kral supostamente disse que foi decidido internamente que o Binotto será despedido. Segundo consta, a Ferrari está apenas à espera dos três dias de testes na próxima semana para ver como é que o SF21 funciona. Se as expectativas forem cumpridas, Binotto será despedido com dignidade e “agradecido por construir um bom carro para a equipa”. O próprio Binotto diz que os rumores foram retirados do contexto.

Laurent Mekies poderá ser o sucessor, ele que já esteve à frente da equipa quando Binotto ficou em Itália. Trata-se apenas de um rumor pouco provável que chega numa altura estranha e num contexto ainda mais estranho. A Ferrari teve uma época para esquecer mas começa agora o caminho da recuperação com uma filosofia completamente diferente. Despedir agora Binotto não seria garantia de resultados melhores e o italiano tem estado a tratar da reestruturação da equipa, tendo sempre o apoio das chefias. Se este cenário se confirmar será mais um capítulo na infindável instabilidade que se iniciou com a saída de Stefano Domenicali em 2014.