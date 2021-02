F1: E se Lewis Hamilton fosse para a Aston Martin em 2022?

Uma pergunta, uma resposta e conversa para dias! Lewis Hamilton assinou com a Mercedes por um ano, até ao final de 2021. Em conversa com a agência noticiosa PA, perguntaram a Lawrence Stroll se a Aston Martin estaria interessada em tentar assegurar os serviços de Hamilton para 2022, ao que o bilionário respondeu: “É definitivamente tentador. Lewis em qualquer carro seria ótimo e tenho a certeza que todos diriam que sim, porque ele é sete vezes Campeão do Mundo. Mas neste momento, estou extremamente concentrado em começar este ano”, disse.

É uma resposta natural, mas nesta fase da carreira de Lewis Hamilton, só um contrato irrecusável (e irrecusável para Lewis Hamilton seria qualquer coisa de extraordinário) o inglês vai querer ter o melhor material possível para continuar a fazer o que tem feito até aqui: vencer. Por isso achamos que será quase impossível acontecer uma troca destas. Possível, sim, mas mesmo muito pouco provável…

Quem sairia para dar lugar a Hamilton? Vettel, com contrato? Ou Lance Stroll, filho do ‘patrão’?