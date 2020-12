F1: E se for Lewis Hamilton a decidir o seu colega de equipa em 2021?

Valtteri Bottas tem contrato assinado para 2021. Lewis Hamilton não tem contrato assinado para 2021, ainda vai discuti-lo. Logicamente ninguém coloca a hipótese que a Mercedes e Hamilton não se entendam, pelo que o mais provável que que para 2021 a Mercedes reconduza os seus dois pilotos. Mas quantos estranhariam que afinal, fosse George Russell e Lewis Hamilton a dupla da Mercedes para 2021? Ou não…

Niki Juusela, correspondente da emissora finlandesa C More, não está certo de que Hamilton abraçará bem a ideia de ser emparelhado com George Russell, no próximo ano: “Hamilton tem um trunfo na mão. Ele tem uma grande influência sobre quem vai pilotar o outro Mercedes”. Contudo, esta informação vem da Finlândia, pelo que não será de estranhar que não gostem muito da ideia da promoção de Russell.

Já o antigo piloto de F1, Ralf Schumacher, disse à Sky Deutschland que “se Russell voltar a pilotar este fim-de-semana e for ainda melhor face a Valtteri Bottas, então isso deverá significar o fim para ele. Toto Wolff disse recentemente em entrevista que não estava satisfeito com o Bottas, por isso não creio que o finlandês volte a estar no Mercedes no próximo ano”.

Claro que são apenas especulações, mas a verdade é que há duas semanas ninguém falava sequer dessa possibilidade. O mundo pulou e avançou, e agora fala-se. As razões foram bem demonstradas por George Russell no GP de Sakhir. Resumidamente a questão é esta: Se o inglês, até ali habituado apenas a andar na cauda do pelotão, é capaz de agarrar no carro pela primeira vez e fazer a Bottas na primeira corrida o que o finlandês não conseguiu fazer consistentemente a Hamilton em quatro anos…