F1: E se a Mercedes usasse o DAS desde 2018?

A Mercedes surpreendeu todos com a introdução do Dual Axis System, o famoso DAS que apareceu nos testes de Barcelona. Mas e se a Mercedes já usasse ess e sistema em 2018?

A quarentena faz com que o tempo livre aumente e a atenção ao pormenor também seja maior. Numas imagens no GP da Hungria 2018, fica a ideia que Lewis Hamilton puxa o volante para si, como se de o DAS se tratasse. Nessa altura ninguém sonhava com um sistema desses implementado num carro de F1. Estas imagens surgiram ontem nas redes sociais e têm deixado os fãs a pensar. Fiquem com as imagens e digam de vossa justiça:

In questo periodo di quarantena e di astinenza da Formula 1 guardavo il giro pole di Hamilton in Ungheria nel 2018. Chiedo al nostro sherlok holmes @matteobobbi . È solo una illusione ottica dovuta alle gocce o tira il volante a se come con il DAS? #skymotori pic.twitter.com/t9wBX6m7Yl March 18, 2020

É pertinente deixar aqui também as imagens do onboard da volta de Hamilton desse ano, onde o movimento não é aparente.