F1: E se a McLaren/Honda regressar em 2026? | AutoSport

E se a parceria McLaren/Honda regressar para 2026? É uma questão que começa a fazer sentido, à luz dos novos desenvolvimentos.

Segundo a The Race, a McLaren e a Honda terão iniciado conversações para uma possível reedição da parceria que tão bons resultados deu nos anos 80/90 e tão maus resultados deu no início da era híbrida da F1.

A Honda ficou sem o seu parceiro, a Red Bull, que anunciou recentemente uma parceria com a Ford a partir de 2026. A Honda vai continuar a fornecer unidades motrizes à Red Bull até 2025, mas começa agora a olhar para outras possibilidades, uma vez que já mostrou interesse em manter-se na F1. A Honda terminou em 2021 a sua participação na F1, mas em 2022, com a mudança de liderança e com um regulamento para 2026 mais atrativo, mudou de ideias e manteve a parceria com a Red Bull além de ser parte interessada nas negociações para os novos motores. Mas com a oficialização da parceria Red Bull Ford, a Honda procura agora novas soluções para a sua manutenção na F1 e a hipótese McLaren pode tornar-se interessante, uma vez que a equipa de Woking também procura um parceiro para 2026 e mantém todas as hipóteses abertas. E, como tal, uma reedição da McLaren/Honda pode ser uma hipótese. Para já, as conversações estão apenas no início, mas o facto de acontecerem é já um primeiro sinal.