F1: E se a Aston Martin contratar Max Verstappen?

O cenário parece, nesta fase, pouco evidente, mas os rumores parecem apontar nesse sentido: A Aston Martin poderá estar a tentar convencer Max Verstappen a juntar-se ao projeto.

Quem avança a notícia é o jornal italiano AutoSprint, o mesmo que referiu que Adrian Newey estará já a caminho da Aston, num acordo que deverá ser revelado em setembro. Segundo a publicação, Lawrence Stroll estará a tentar um golpe ainda mais surpreendente.

Segundo o jornal transalpino, há já negociações a decorrer entre Stroll e Max Verstappen. Em Silverstone, Verstappen encontraria Newey, a Honda e mais pessoal que se mudou recentemente da Red Bull para a Aston, que tem reforçado a área técnica com grandes nomes vindos da Red Bull e da Ferrari.

Assim, com Newey a entrar para a estrutura, Fernando Alonso poderá ter vontade de se manter mais algum tempo na F1. Newey já reconheceu no passado que gostaria de ter trabalhado com o espanhol, pelo que o desejo de ambos poderia concretizar-se. Se Alonso ficar e se Verstappen entrar, começa a ser difícil ver um lugar para Lance Stroll. Segundo a AutoSprint, Lance poderia ter de se contentar com um lugar na equipa oficial do WEC. No entanto, parece difícil que Lawrence Stroll abdique de ver o seu filho a lutar por vitórias num carro desenhado por Newey, por isso a ligação de Alonso poderá até manter-se, mas conjugar Alonso, Verstappen e Stroll na mesma equipa poderá ser difícil.

Será que a Aston Martin consegue convencer Verstappen? Há a infraestrutura, há meios, há dinheiro, há vontade e agora há Newey. Os ingredientes principais parecem quase todos reunidos. Falta ver se este rumor se confirma ou não.