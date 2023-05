F1 e promotores consideram corrida noturna em Miami | AutoSport

A mais recente corrida foi apenas a segunda a realizar-se no Autódromo Internacional de Miami, mas os promotores locais do Grande Prémio estão a considerar uma mudança de peso para o evento. Tom Garfinkel, gestor do evento e CEO da equipa de futebol de Miami, citado pela Agence France-Presse, explicou que estão a discutir com a Fórmula 1 a possibilidade de realizar a prova à noite.

Alguns fatores estão a ser estudados, porque uma corrida noturna em Miami faria com que fosse transmitida na Europa depois da meia noite. “Temos tido algumas discussões sobre a possibilidade de fazer isso”, disse Garfinkel em Miami, acrescentando que “há muitos fatores” que podem pesar na decisão, mas admitiu a abertura para que essa mudança ocorra.

Apesar de considerarem essa hipótese, o responsável salientou que não há pressa para tomar essa decisão e que ainda haverá mais discussões sobre esse tema com a Fórmula 1.