F1 e FIA apoiam Haas no “caso Nikita Mazepin”

A Fórmula 1 e a FIA emitiram um comunicado colocando-se do lado da Haas, reforçando a resposta da equipa relativamente ao comportamento de Nikita Mazepin no vídeo que surgiu publicado nas redes sociais na quarta-feira. Como se sabe, o vídeo gerou grande polémica nas redes sociais, a equipa mostrou a sua indignação em comunicado, reservando posteriores ações depois de análise interna, o piloto desculpou-se publicamente, e agora a FIA e a F1 divulgaram uma declaração conjunta de apoio à Haas, e de advertência a Mazepin: “Apoiamos fortemente a equipa Haas F1 na sua resposta às recentes ações inadequadas do seu piloto, Nikita Mazepin. Os princípios éticos e a cultura diversa e inclusiva do nosso desporto são da maior importância para a FIA e para a Fórmula 1”, lê-se no comunicado.

Para as coisas chegarem a este ponto, com a intervenção da FIA e da F1, as coisas não estão muito risonhas para Nikita Mazepin. Vamos ver qual é a decisão da Haas. Não nos parece que retroceda na contratação do piloto, mas também não nos admiramos se essa possibilidade estiver em cima da mesa…