F1: Dupla Mick Schumacher / Nikita Mazepin risco desnecessário para a Haas?

Tudo indica que a Haas terá como pilotos em 2021 Mick Schumacher e Nikita Mazepin, uma aposta de risco para a equipa americana. Será que o risco compensa?

A Haas tem enfrentado vários problemas com um carro claramente pouco competitivo, mesmo nas mãos dos experientes Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Não falamos dos melhores pilotos do grid, mas são claramente pilotos rápidos, capazes de levar um carro competitivo aos lugares de topo. As últimas prestações de Romain Grosjean claramente “pedem” a saída mas muitos esquecem que o francês já mostrou capacidade para chegar a pódios. Magnussen é um piloto rápido, agressivo e que infelizmente não teve ainda um carro que permitissem mostrar toda a sua qualidade. Uma dupla interessante para os objetivos da Haas.

Com Schumacher e Mazepin o cenário é completamente diferente. Dois pilotos sem experiência, quer na competição, quer no trabalho de afinação do carro. Quer isto dizer que a equipa que mais dificuldades tem encontrado para fazer evoluir o seu monolugar, vai deixar essa tarefa nas mãos de dois jovens. Uma situação longe do ideal.

Mas a verdade é que para o próximo ano o carro não poderá evoluir muito dadas as restrições. A Haas espera um motor melhor por parte da Ferrari e provavelmente a entrarada de Schumacher permite um desconto simpático por parte da Scuderia. Com um motor decente talvez a equipa possa recuperar alguma competitividade. E como o foco da equipa irá estar em 2022, é pouco provável que gastem muito no monolugar de 2021. Assim os dois jovens entrarão sem pressão e podeão trazer desafogo financeiro imediato, com o desconto da Ferrari e o encaixe financeiro da entrada de Mazepin que trás certamente um saco cheio de notas.

No fim do pitlane há uma equipa que também tem dois pilotos jovens com bons progressos no carro. A Williams está numa situação semelhante e tem dado passos positivos. Mas a experiência e a infraestrutura da Williams não se pode comparar à da Haas. Será esta uma apost certa? Só o tempo dirá, mas é claramenteum tiro no escuro… com uma bala de ouro.