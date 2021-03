F1: Dupla da McLaren com luz verde para lutar em pista

A McLaren deu luz verde aos pilotos para lutarem em pista. Já vimos isso no passado com Lando Norris e Carlos Sainz por vezes a lutarem pelo mesmo pedaço de asfalto, e deverá acontecer o mesmo com Daniel Ricciardo.

Andreas Seidl confirmou que ambos os pilotos terão as mesmas oportunidades em pista. Questionado se Norris teria prioridade enquanto Ricciardo continua a adaptação na McLaren, Seidl respondeu: “Dentro da equipa, é evidente que tratamos ambos os pilotos da mesma forma. Faço o meu trabalho, fazemos o nosso trabalho como equipa, se nos certificarmos de que damos a ambos as mesmas oportunidades. Esta é a filosofia que temos na equipa, penso que está a funcionar bem. É muito encorajador ver até agora como o Daniel e o Lando estão a abordar este novo capítulo em conjunto”.

Seidl acrescentou: “Já disse várias vezes que estou absolutamente convencido de que temos de novo um alinhamento de pilotos muito forte este ano. Queríamos trazer Daniel a bordo por causa do que vimos dele em termos de velocidade na qualificação e de como ele está a correr. Ele é a referência que nos tem faltado nos últimos dois anos. Ele mostrou no passado que pode ganhar corridas se lhe dermos o material certo, o que, penso eu, é importante para nós darmos o próximo passo como equipa.

“Ele será uma referência para o Lando, que está a entrar no seu terceiro ano e esperamos que dê o próximo passo quando já deu um passo do seu primeiro para o segundo ano. O que eu vi do Lando é muito encorajador”.