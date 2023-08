F1: Dupla da Ferrari centro das atenções, com rumores de renovações e saídas | AutoSport

Estamos na época mais parada da F1, com as equipas de férias para recuperar forças para a segunda metade do ano. Mas os rumores não param e a dupla da Ferrari tem sido referida nos últimos dias com frequência.

Começamos por Charles Leclerc. Segundo a publicação francesa Sportune, Charles Leclerc terá renovado contrato com a Ferrari por números significativos. A publicação avança que Leclerc terá renovado por dois anos, com mais três de opção. Ou seja, a Ferrari garante Leclerc até 2026 e a partir daí, a segunda parte do contrato, sob a forma de cláusulas de desempenho, permitirá a Charles Leclerc abandonar a equipa no final de cada ano. Resta ainda a questão da remuneração. Os primeiros rumores apontam para um contrato total de mais de 185 milhões de euros, podendo chegar perto dos 50 milhões de euros por época no último ano.

Também Carlos Sainz tem sido referido, mas aqui trata-se de uma possível saída. O piloto espanhol, muito apreciado por Andreas Seidl, que está a orquestrar o regresso da Audi à F1, terá assinado um pré-contrato. Segundo o site autoaction.com.au, o piloto espanhol terá já um pré-acordo assinado, o que significa que a Audi tem direito de preferência sobre o piloto, não servindo para ligar oficialmente o piloto à marca. Além de Seidl apreciar Sainz, Carlos Sainz Sr. tem excelentes ligações com a marca. O ainda piloto da Ferrari aguarda que a Scuderia avance com a renovação, mas se do lado de Fred Vasseur parece haver pouca de renovar, Sainz diz que quer tratar do seu futuro, no máximo até ao arranque da próxima época (2024). E se a Ferrari não avançar com uma proposta firme até lá, poderemos ver o espanhol a mudar-se para outra equipa e a Audi poderá ser uma excelente opção.