F1: Duas reuniões importantes para definir o arranque da temporada

O último teste de pré-temporada de Fórmula 1 no Bahrein começou hoje, mas será acompanhado por duas reuniões decisivas fora da pista, que poderão influenciar diretamente o arranque do campeonato na Austrália.

Uma das reuniões envolve o comité das unidades motrizes, onde será discutida a polémica sobre o limite da taxa de compressão dos novos motores. Alguns fabricantes suspeitam que as unidades motrizes Mercedes consigam valores superiores aos permitidos em condições reais de funcionamento, podendo forçar uma clarificação regulamentar. Caso exista maioria qualificada entre equipas, FIA e Fórmula 1, poderão ser impostas alterações técnicas que afetariam vários construtores clientes.

A segunda reunião, da Comissão de Fórmula 1, centra-se na segurança das partidas. Os novos motores exigem mais tempo de preparação antes da largada, o que levou várias equipas a pedir ajustes no procedimento. A Ferrari opõe-se à mudança por considerar que já integrou essa dificuldade no projeto do carro, enquanto outras equipas defendem que a alteração é necessária por razões de segurança.

As decisões são consideradas urgentes para evitar incerteza competitiva e operacional antes da primeira corrida da temporada. Hoje deveremos ter mais algumas respostas.