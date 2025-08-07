F1: Duas paragens obrigatórias no Mónaco serão mantidas em 2026, mas FIA procura outra solução

Para tornar o Grande Prémio do Mónaco mais emocionante, a FIA introduziu uma regra obrigatória de duas paragens em 2025, exigindo que os pilotos usassem pelo menos três conjuntos de pneus. O objetivo era adicionar variedade estratégica a uma corrida onde ultrapassar é quase impossível. No entanto, equipas como a Racing Bulls e a Williams exploraram a regra usando um piloto para atrasar o pelotão, permitindo que o seu companheiro de equipa ganhasse tempo nas boxes — levantando preocupações sobre “manipulação da corrida”.

Apesar da reação negativa, a regra das duas paragens continua em vigor para 2026, embora a FIA diga que está aberta a ideias melhores. O responsável da FIA, Nikolas Tombazis, reconheceu que as ultrapassagens continuam a ser a questão central e reforçou que propostas alternativas serão consideradas pelo Comité Consultivo Desportivo antes da corrida do próximo ano.

“De momento, as regras para 2026 ainda incluem as duas paragens nas boxes para o Mónaco, mas estamos em agosto e o Mónaco é em junho do próximo ano. A intenção é discutir isso mais detalhadamente no Comité Consultivo Desportivo” disse Tombazis, citado pelo autosport.com

“Claramente, o pedido às equipas é para que sejam criativas. Nós, na FIA, ainda não estamos convencidos de nenhuma solução em particular. Se houver propostas que melhorem a situação, então iremos definitivamente apoiá-las. Este é um dos tópicos que será discutido com o Comité Consultivo Desportivo e a Comissão de F1 nas próximas reuniões.”