F1: Duas equipas mostraram interesse no motor Red Bull Ford de 2026 | AutoSport

Christian Horner confirmou que a unidade motriz produzida internamente, em parceria com a Ford, fará a estreia nos monolugares de Red Bull e AlphaTauri, não sendo exequível o fornecimento de unidades a outras equipas fora deste universo, mas o responsável garantiu ao RacingNews365.com que duas estruturas mostraram esse interesse. Como sabemos desde fevereiro, a McLaren será uma dessas equipas. Horner salientou aquela publicação que “como um novo fabricante de motores, penso que estaríamos a exagerar” se a Red Bull Ford fosse fornecer mais do que as duas equipas, mas que tem existido “muito interesse de outras equipas, pelo menos duas equipas”.

Apesar de produzir as suas próprias unidades motrizes ser um “um enorme desafio”, como afirmou Pierre Waché em 2022, Horner já tinha admitido, em março passado, ser “inevitável que se discutam as possibilidades de fornecimento. É natural que falemos com potenciais clientes”. E reforçou as suas antigas declarações, afirmando aquela fonte que pelo menos nas duas primeiras temporadas de fabrico dos motores, a sua estrutura vai focar-se em estabelecer esta área de atuação e promovendo um ambiente competitivo com os motores, mas depois está em cima da mesa a possibilidade de fornecimento.