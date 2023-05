F1: Duas das três zonas DRS encurtadas em Miami | AutoSport

Depois de alguns pilotos terem ficado incrédulos com a redução de 100 metros da zona DRS na reta da meta em Baku, este fim de semana teremos novamente redução zonas DRS em Miami. Numa altura em que a dificuldade das ultrapassagens começa a ser cada vez mais discutida, a FIA resolveu mexer nas zonas DRS de Miami, que no ano passado deu uma corrida morda.

As duas zonas DRS foram encurtadas em 75 metros, com a última zona na reta da meta a manter-se igual, uma vez que no ano passado pouco ou nada ofereceu ao nível das ultrapassagens. Os pilotos questionaram o motivo da redução da zona DRS em Baku que, coincidentemente ou não, proporcionou uma corrida com poucos motivos de interesse. Em Miami, numa pista que parece ter pouco potencial para dar corridas entusiasmantes, reduzir o DRS é reduzir também o potencial de ultrapassagem. Veremos o resultado, sabendo que estas mudanças poderão voltar a acontecer noutras pistas, com a FIA a reavaliar as zonas DRS.