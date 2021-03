F1: Drive to Survive sai amanhã

Para os fãs de F1 amanhã será um bom dia. A série Drive To Survive irá para o ar, na Netflix, num dos lançamentos mais aguardados do ano.

Serão dez episódios que terão como novidade uma maior presença de Lando Norris, que não apareceu na segunda temporada e onde a rivalidade entre ele e Carlos Sainz será esmiuçada. A Mercedes terá destaque também com um episódio dedicado à equipa e a conquista em Istambul, teremos também uma amostra da rivalidade entre Toto Wolff e Christian Horner. Entra em cena também Lawrence Stroll e mantém-se o inevitável Guenther Steiner. Também Romain Grosjean será estrela desta temporada com o seu acidente a ser passado a pente fino.

Amanhã já teremos mais luz sobre a terceira temporada que se diz se do mesmo nível da primeira.

The most dramatic, heart-stopping moment of the 2020 F1 season, as you've never seen it before…



Stream on @netflix from 0801 UTC on Friday, March 19 ▶️#F1 #DriveToSurvive