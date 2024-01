F1: Drive to Survive online a 23 de fevereiro | AutoSport

A data de lançamento da sexta temporada do documentário “Fórmula 1: Drive to Survive” já era conhecida e agora foi confirmada: 23 de fevereiro de 2024. Todos os episódios estarão imediatamente disponíveis a partir dessa data, coincidindo com o último dia dos testes de pré-temporada da F1 e uma semana antes da corrida de abertura no Bahrein.

É notório o impacto positivo do “Drive to Survive” da Netflix no aumento da audiência da F1, especialmente nos Estados Unidos. A abordagem aos bastidores da competição despertou grande curiosidade, com os produtores muitas vezes saindo do contexto para gerar mais interesse na série. No entanto, é importante ressaltar que parte do material agora é filtrado pelas equipas, embora a série ainda ofereça insights únicos e pouco convencionais.