F1: Drive to Survive já tem data de lançamento | AutoSport

Já é um dos momentos mais aguardados da pré-temporada. O Drive to Survive tornou-se num sucesso e a sua popularidade vai aumentando e trazendo novos fãs. A data de lançamento da quinta temporada já é conhecida.

No dia 24 de fevereiro, a Netflix irá disponibilizar a mais recente temporada do Drive to Survive. James Gay-Rees, que produziu o documentário Senna, continua como produtor executivo ao lado de Paul Martin para a Box-to-Box Films. Esta é a quinta temporada, sendo que a sexta já está também confirmada.

Sports fans, assemble. Whether you’re into 🏎️, 🎾, ⛳, ⚽, 🚴‍♂️ or 🏉 (!!) we’ve got a LOT of very exciting news to share. First up…



F1: DRIVE TO SURVIVE (24 Feb, 2023)



Not only do we have a launch date, we have a first look at S5! And who’s that in the chair? 👀 pic.twitter.com/nIcwX3Qx2C