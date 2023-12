F1 Drive to Survive: data de lançamento já é conhecida | AutoSport

Já é conhecida a data de disponibilização no serviço da sexta temporada do documentário Fórmula 1 Drive to Survive: 23 de fevereiro de 2024. Ficarão de imediato disponíveis todos os episódios, que pode ver a partir de 23 de fevereiro, último dia de testes de pré-temporada da F1 e uma semana antes da prova de abertura da nova temporada, no Bahrein. Como se sabe, o Drive to Survive da Netflix desempenhou um papel fundamental no crescimento da audiência da F1, em todo o mundo especialmente nos EUA, pois o facto de se centrar nos bastidores da competição suscitou imensa curiosidade, até pelo facto dos produtores fazerem muita coisa fora do contexto, de modo a criar mais interesse na série. Ficção, portanto…

Por isso, agora as equipas têm acesso ao que é filmado, e servem de filtro, embora a série continue a oferecer insights únicos e pouco ou nada habitualmente visíveis.

Max Verstappen foi o campeão de 2023, e vai estar na sexta temporada de Drive to Survive, mas não esteve na quarta, porque não gostou da forma como foi retratado na terceira.

Christian Horner disse recentemente que a Netflix precisa de criar uma narrativa que tenha interesse, e este ano como em todos há muitas histórias para contar, mas o efeito que tiveram as primeiras duas temporadas, especialmente a primeira, foi muito maior do que as seguintes, em que os ‘retratados’ foram permitindo cada vez menos ‘cowboiadas’. Vamos ver o que nos reserva a 6ª temporada do Drive to Survive.