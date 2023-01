F1: Drive to Survive da Netflix estreia a 24 de fevereiro: o 1º Teaser (vídeo) | AutoSport

Drive to Survive é um documentário original da Netflix que fornece uma visão aprofundada do mundo das corridas de Fórmula 1. O espetáculo dá aos espetadores uma visão dos bastidores das equipas e pilotos enquanto competem no Mundial de Fórmula 1.

A série tem sido geralmente bem recebida pelos fãs da Fórmula 1 e tem sido elogiada por proporcionar um olhar perspicaz e divertido sobre o desporto, e por dar aos adeptos uma perspectiva única sobre as equipas e os pilotos. Muitos apreciam o acesso aos bastidores e os momentos dramáticos captados em cada episódio.

Em termos globais, Drive to Survive tem sido visto como uma série bem sucedida no panorama mediático da Fórmula 1.

Apesar de, nos meios mais ‘especializados’ os adeptos terem achado que a série começou muito bem com a 1ª temporada, mas tem vindo a decair de qualidade, a verdade é que as audiências da Drive to Survive têm, segundo a Netflix aumentado a popularidade a cada temporada subsequente, tornando-se num dos documentários desportivos mais vistos na plataforma.

Segundo informações não confirmadas pela Netflix a temporada 3 marcou um novo pico para a Drive to Survive, atingindo o número 1 mundial na Netflix e superando a primeira temporada.

A Netflix anunciou recentemente extensão até, pelo menos, a sexta temporada

Dados da consultora Nielsen revelam que 34% dos espectadores do Netflix se tornaram adeptos da F1 depois de assistirem à série. Outros 30% afirmaram compreender melhor o desporto, e 29% dizem que se sentiram mais envolvidos com o desporto.

A análise concluiu que mais de 360.000 espectadores que não viram F1 na última parte da temporada 2021, assistiram a corridas de F1 em 2022 depois de terem visto pela primeira vez Drive to Survive.