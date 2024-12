F1: Doohan substitui Ocon em Abu Dhabi na Alpine

Jack Doohan está pronto para dar um passo bastante emocionante na sua carreira na Fórmula 1! A Sky Sports F1 revelou que o jovem piloto assumirá o lugar de Esteban Ocon na Alpine no próximo fim de semana, durante o Grande Prémio de Abu Dhabi e a razão é simples de explicar: Ocon tinha pedido à equipa autorização para testar com a Haas no teste pós-temporada, pois vai correr com a equipa norte-americana no próximo ano e a equipa aproveitou a deixa para lhe propor, trocar isso pela estreia de Jack Doohan com a equipa, em Abu Dhabi, com o jovem a ter assim a oportunidade de se estrear antecipadamente…uns bons meses!