F1: Domenicali explicou o que mudou depois da “Era” Ecclestone | AutoSport

A aquisição dos direitos comerciais pela Liberty Media à CVC Capital Partners, levou a uma remodelação na gestão da F1. Em entrevista dada a alguns meios de comunicação social após a dupla jornada no Red Bull Ring, Stefano Domenicali, CEO da F1, explicou as diferenças entre a liderança de Bernie Ecclestone e a seguida pela Liberty, com o próprio à cabeça.

“Eu diria que a relação entre as equipas, os titulares dos direitos comerciais e a FIA são certamente diferentes. Há agora um maior envolvimento nas discussões. O segundo ponto é que há mais pilotos que são incrivelmente fortes e uma mais-valia para o futuro. Houve alguns no passado, mas em termos de quantidade e qualidade é realmente muito mais elevado. O terceiro é que em termos dos fundamentos, pode-se ver que as equipas estão a pensar de formas diferentes, principalmente as grandes equipas. Quando saí da Fórmula 1, as equipas de topo não tinham basicamente nenhum limite em termos de orçamento, nenhum limite em termos de abordagem. Já vejo agora que estas equipas estão a pensar na Fórmula 1 de uma forma diferente, e as equipas mais pequenas podem agora ver a Fórmula 1 do futuro como um ativo sobre o qual podem desenvolver um verdadeiro negócio”.

Domenicali pensa que o seu antecessor no cargo, Chase Carey tem responsabilidades naquilo que a F1 se tornou e teve uma abordagem totalmente nova, sem copiar nada daquilo que foi feito anteriormente, por Ecclestone.

“Bernie criou a Fórmula 1 e quando há esta mudança de gestão ou de propriedade, de quem criou o negócio para quem tem de cuidar do futuro é natural que tenha de existir uma descontinuidade. É humano e é lógico. Desenvolveu-se da forma correta através do papel do Chase, porque não se pode fazer um copiar/colar de Bernie. Penso que Chase assumiu essa responsabilidade numa situação que não foi nada fácil e fez uma transferência incrível para o que é agora uma Fórmula 1 diferente”.