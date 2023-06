F1, Domenicali e a entrada de uma nova equipa: “temos de ser prudentes” | AutoSport

O responsável máximo da Fórmula 1 já explicou várias vezes que a competição mundial não precisa de uma nova equipa na grelha, apesar de todo o interesse que tem vindo a gerar nos últimos tempos em estruturas sólidas como é o caso da Andretti Autosport e a sua parceira Cadillac. Stefano Domenicali reforçou esta ideia durante o podcast ‘Beyond the Grid’, acrescentando ainda que não se trata de qualquer tipo de protecionismo, mas sim de respeito pelas equipas que levaram a Fórmula 1 ao seu estado atual.

Considerando que 10 equipas, 20 pilotos, são suficientes para dar um bom espetáculo, o CEO da F1 explicou que é melhor “esperar para ver” o que resulta da abertura do procedimento da FIA para a possível entrada de novas equipas no mundial. “O meu ‘não’ não é contra a entrada de alguém, tenho de esclarecer isso porque, caso contrário, parece que quero ser protecionista, o que não é o caso. Quero ver as pessoas certsa e também preciso de respeitar aqueles que investiram na F1 no último período, porque nos esquecemos demasiado depressa do respeito. Agora toda a gente quer saltar para o autocarro que é muito rápido. Mas temos de ser prudentes, temos de tomar a decisão certa, é isso que estou a dizer”.

Domenicali esclareceu ainda que este tema está também em discussão do novo ‘Acordo da Concórdia’ e que os próximos meses serão importantes para o desenrolar de ambos os processos. Sendo assim, diz o responsável da competição que dentro das suas funções precisa “ter em conta que o desporto só pode crescer se a maioria das equipas puder crescer. Este foi um dos fundamentos do limite orçamental para dar uma estabilidade financeira credível ao valor do franchise da equipa. Quanto mais competitiva for a competição, mais corridas interessantes se podem realizar, mais se pode criar interesse pelo desporto e isso é, sem dúvida, muito, muito importante. É claro que há situações em que o interesse destas equipas na F1 é maior porque estão a investir e acreditam que este é um verdadeiro projeto para desenvolver outras coisas. E, por isso, é importante darmos estabilidade financeira sustentável a cada uma delas para garantir que todas o possam fazer”.