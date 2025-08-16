F1: Domenicali defende futuro com V8 híbrido e combustível 100% sustentável

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, acredita que o futuro a longo prazo da categoria pode assentar num motor V8 híbrido, alimentado por combustível totalmente sustentável. A ideia ganha força num momento em que cresce o consenso sobre a necessidade de simplificar as atuais e complexas unidades turbo-híbridas, sem perder o apelo junto dos fãs nem abdicar da componente tecnológica.

Domenicali recorda que já defendia esta visão há dois anos e que agora conta com o apoio de figuras influentes, como o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, igualmente favorável ao regresso de V8 sustentáveis. O conceito passaria por combinar a sonoridade e o carisma dos motores V8 com a hibridização e combustíveis limpos, mantendo o foco no desenvolvimento das futuras gerações de unidades de potência.

“Lembro-me do que disse há dois anos sobre isso”, afirmou ao The Race, reagindo a uma sondagem que revelava apoio esmagador ao regresso dos V8. “Estou muito feliz por ver que existe bom apoio. Claro que virá acompanhado de hibridização, e isso é importante. Combustível sustentável e um V8 — acho ótimo. A hibridização é o próximo passo. Mas não quero tirar o foco da nova geração de regulamentos e unidades motrizes do próximo ano. Vamos concentrar-nos no que precisa de ser desenvolvido nos próximos dois anos e, depois, acredito que esse é o caminho.”

Componentes padronizados para reduzir custos

Outra área em análise é a padronização de determinados componentes, como caixas de velocidades ou baterias, especialmente quando não representam um fator relevante de desempenho. Domenicali nota que as diferenças de performance entre as caixas atuais são praticamente nulas, sendo mais importante garantir fiabilidade e reduzir custos.

“As caixas de velocidades já não são determinantes em termos de performance — a diferença é de apenas 0,001 segundos. O problema está na fiabilidade e no custo. É lógico pensar em componentes standard para peças que não têm grande relevância tecnológica para a F1. O mesmo se pode dizer das baterias, embora alguns fabricantes considerem que ainda existe margem para diferenciação. A abordagem deve ser holística, percebendo o que é realmente relevante em termos tecnológicos, hoje e no futuro.”

Hidrogénio: tecnologia para depois de 2035

No que diz respeito ao futuro mais distante, Domenicali não exclui a possibilidade de motores a hidrogénio. No entanto, considera que essa realidade está, no mínimo, a uma década de distância, devido à complexidade técnica e aos desafios de segurança.

“Há complexidades de segurança no que diz respeito às corridas. O automobilismo é automobilismo, não é mobilidade. A Extreme H ainda está em fase de testes e só deverá arrancar no final da década. O mesmo acontece com o projeto de Le Mans. O hidrogénio é um tema interessante, mas há demasiados obstáculos. É demasiado cedo e arriscado avançar para essa tecnologia hoje.”

Para já, a prioridade é desenvolver uma solução que seja competitiva, sustentável e capaz de manter a Fórmula 1 como referência tecnológica e desportiva a nível mundial.