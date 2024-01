F1: Dois meses depois, programa de desenvolvimento da Pirelli foi retomado | AutoSport

O programa de testes da Pirelli para 2024 arrancou ontem no Circuito Barcelona-Catalunha, após uma pausa de pouco mais de dois meses no programa de desenvolvimento do fornecedor de pneus depois do teste em Abu Dhabi, em novembro do ano passado.

A Ferrari esteve em pista em Barcelona para apoiar a Pirelli no desenvolvimento dos pneus de 2025, utilizando um monolugar SF-23 conduzido por Carlos Sainz durante a manhã e Charles Leclerc durante a tarde.

Segundo a Pirelli, o programa incluiu “comparações entre diferentes tipos de protótipos, tanto em termos de compostos como de construção, com o objetivo de reduzir o sobreaquecimento dos pneus”.

Foram realizadas 139 voltas ao longo do dia, com Sainz a completar 79 e Leclerc 60. O melhor tempo do espanhol foi de 1:15.610s, enquanto o monegasco registou uma volta mais rápida de 1:16.097s. O programa de testes em Barcelona continuou hoje, ainda sem dados, com Sainz e Leclerc a partilharem novamente as tarefas de condução, enquanto Oliver Bearman será o piloto em pista na quarta-feira e Arthur Leclerc terá a sua estreia num carro de F1 também na Catalunha, conduzindo o F1-75 de 2022.

