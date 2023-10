F1: Documentário sobre a Brawn GP com estreia mundial marcada para novembro | AutoSport

A Disney+ lançou uma seleção de imagens da série documental ‘Brawn:The Impossible Formula 1 Story’, narrada por Keanu Reeves e com data marcada para a sua estreia mundial no próximo mês.

A série, dividida em quatro partes, é narrada pelo ator Keanu Reeves e conta a história do título mundial de Fórmula 1 da Brawn GP em 2009. Para quem não se lembra, em 2009 a Honda retirou-se da F1 numa altura em que os engenheiros estavam entusiasmados com os planos do novo carro, num ano em que os regulamentos foram mudados. Ross Brawn tentou salvar a equipa que comprou por um preço simbólico (uma libra). A equipa fez um acordo para receber motores Mercedes que foram adaptados para essa época e o resultado foi um carro competitivo logo desde o primeiro treino. Jenson Button sagrou-se campeão nesse ano e a Brawn GP também, no seu primeiro e único ano de existência, antes de ser comprada pela Mercedes.

A série terá quatro partes, e tanto Button como Rubens Barrichello e Ross Brawn serão entrevistados pelo ator. O documentário será lançado mundialmente a 15 de novembro.

Fotos: Disney+