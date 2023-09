F1: Documentário sobre a AlphaTauri exibido em Veneza | AutoSport

Veneza acolheu a estreia mundial do documentário sobre a Scuderia AlphaTauri “Whatever it Takes”, que cobre a história da equipa sediada em Faenza desde a sua primeira presença na Fórmula 1, em 2006.

Como Scuderia Toro Rosso, a equipa foi originalmente concebida para fornecer mais dois carros para os pilotos da Red Bull terem o seu período de aprendizagem na Fórmula 1 antes de poderem ter uma hipótese na equipa de Milton Keynes. Pela estrutura italiana passaram já dois campeões mundiais, Sebastian Vettel e Max Verstappen, enquanto um quarto dos pilotos da grelha de 2023 passaram pela AlphaTauri.

O documentário, para além de fazer uma retrospetiva dos seus 18 anos no desporto, leva o espetador aos bastidores da fábrica italiana e ao seu túnel de vento no Reino Unido. Proporciona uma outra visão, cada vez mais rara devido ao crescimento dos documentários e séries com a Fórmula 1 como tema central. Este em particular, apresenta entrevistas com os pilotos e todos os intervenientes principais da equipa italiana, como Franz Tost e os pilotos Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, que deixou a estrutura no final da temporada passada.

Produzidos em coprodução com a Digital Lighthouse, Media Partner da equipa, e realizado por Luca Curto, o filme foi exibido perante uma audiência composto por fãs, parceiros da equipa e imprensa durante um evento no Palazzina Grassi. O evento foi apresentado por Federica Masolin, jornalista de Fórmula 1 da Sky Italia, canal onde poderá ser visto em breve.

Após a exibição, Franz Tost, o CEO Peter Bayer, o Diretor Técnico Jody Egginton e o piloto Yuki Tsunoda, juntamente com outros membros da equipa que aparecem no filme, participaram numa sessão para os meios de comunicação social no terraço com vista para o canal, enquanto no Canal Grande de Veneza, o carro do ano passado, o AT03, estava em cima de uma barcaça em exposição.

