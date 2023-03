F1: Documentário de Max Verstappen estreia no domingo | AutoSport

“A Anatomia de um campeão”. É o nome do documentário que vai estrear na Viaplay e que conta a história do campeão neerlandês.

“‘Max Verstappen: Anatomia de um Campeão’ dá aos espetadores e fãs de F1 acesso sem precedentes à vida de Max Verstappen,” uma descrição lida. “Revela pela primeira vez a complexa personalidade por detrás do talento fenomenal. A série mostra como Max – ainda jovem – luta pela perfeição e muitas vezes sente o peso da enorme atenção e compromissos mediáticos sobre os seus ombros”.

O documentário será mostrado no domingo, depois do GP da Austrália, no canal neerlandês. Pode ver o trailer no link abaixo fornecido.