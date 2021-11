F1: Dmitry Mazepin não desistiu da ideia de comprar uma equipa | AutoSport

Dmitry Mazepin, pai do piloto da Haas Nikita Mazepin e principal patrocinador da equipa, não abandonou o plano de adquirir uma equipa de Fórmula 1, depois de uma tentativa falhada anteriormente.

“Temos grandes ambições no desporto automóvel. Sim, houve uma tentativa infrutífera de comprar uma equipa, mas não vamos deixar este tópico para trás. E não se trata da carreira de Nikita”, afirmou Mazepin ao canal Match TV. “Estes são os nossos planos a longo prazo: queremos expandir a nossa presença na Fórmula 1. Estamos representados na Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2, e idealmente a coroa deveria ser adquirir uma equipa de Fórmula 1. Neste momento não estamos a negociar com ninguém, porque todos estão à espera que as cartas sejam reveladas em 2022. Se algumas pequenas equipas se tornarem subitamente bem sucedidas, então o custo e a atratividade serão diferentes”.

O acionista maioritário do grupo Uralchem, que possui a Uralkali, principal patrocinadora da Haas, abordou a época da equipa que está 100% focada na próxima época.

“Esta época revelou-se difícil”, confirmou Mazepin. “O carro é lento. A equipa anunciou no início desta época que não iria ser desenvolvido, mas tem dois jovens pilotos. E embora não tenham quase nenhuma hipótese de lutar por pontos, ambos trabalharam incansavelmente. Estou satisfeito com a atitude deles e penso que para a próxima época é encorajador. Antes de mais, haverá um carro novo”. O novo carro está a ser desenvolvido nas novas instalações, no terreno da sede da Ferrari em Maranello. “Estamos prontos a oferecer voluntariamente condições adicionais, com as quais gostaríamos de motivar os funcionários da Haas a permanecer na equipa e a envolverem-se mais no processo. Compreendo que é difícil viajar para 23 países do mundo numa época – o fator humano desempenha aqui um grande papel. Por conseguinte, estamos a fazer o nosso melhor para aumentar a motivação interna e, como patrocinador, para fazer parte da equipa”, disse o empresário.