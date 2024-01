F1: Diretor técnico Simone Resta pode estar de saída da Haas | AutoSport

A Haas começa o ano com uma má notícia. O diretor técnico Simone Resta deve estar de saída da equipa norte-americana, podendo regressar à Ferrari ou à Sauber, avança a imprensa em Itália.É um duro golpe para uma equipa que tem um longo caminho a percorrer para poder sair do fundo da classificação, ao mesmo tempo, alguns dos adversários diretos estão a progredir no seu desenvolvimento.

A saída do diretor técnico, avançada pela edição italiana do Motorsport.com, ocorre apenas dois anos depois da sua entrada na Haas e pode estar relacionada com diferenças entre o italiano e os responsáveis da equipa em termos de rumo a seguir no desenvolvimento do monolugar. Rumores em Itália dão conta que Resta queria ter aproveitado a base inicial do VF-23 do início da temporada, mas os responsáveis da equipa sugeriram uma nova abordagem, mais ao estilo do conceito da Red Bull, que, como sabemos agora, não resultou quando foi colocada em pista.

Simone Resta veio da Ferrari, quando a Haas abriu o seu centro de desenvolvimento em Maranello, e o seu futuro pode passar pelo regresso à equipa italiana ou rumar à Sauber – onde trabalhou antes do período na Ferrari – com o projeto com a Audi como atrativo para o engenheiro.