F1: Diretor técnico da AlphaTauri insiste que equipa permanece unida | AutoSport

O chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost, criticou a sua própria equipa após as duas primeiras corridas da temporada da Fórmula 1 afirmando que “esperava um carro muito melhor” e declarou mesmo ter perdido a confiança nos seus engenheiros do departamento de aerodinâmica. Apesar do austríaco ter garantido que os responsáveis pelo grupo económico da Red Bull, proprietários da equipa italiana, querem manter a AlphaTauri no seu portfólio, mantém-se a pressão sobre toda a estrutura para alcançar melhores resultados, muito mais agora, depois de Tost ter publicamente criticado a sua equipa.

O diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton insiste que a equipa permanece “unida” e minimizou as declarações de Franz Tost.

“Franz conhece a equipa de engenharia há muito tempo”, disse Egginton ao Motorsport-Total. “É a mesma equipa cujos carros chegaram ao pódio em 2019, 2020 e 2021. Franz emitiu uma declaração que provavelmente foi retirada um pouco do contexto e não mostra a imagem exata. Trabalhamos como uma equipa, sentamo-nos com Franz, discutimos as coisas e continuamos. É o que é”. O responsável técnico da equipa italiana continuou, dizendo que “Franz deu algumas entrevistas e disse algumas coisas, mas nós vamos continuar. Isso não muda nada, todos ainda estão unidos no que temos de fazer”.

Apesar de apenas terem 1 ponto somado em 3 corridas, Egginton acredita ser possível atingir alguns objetivos que a equipa se propôs para 2023. “Eram objetivos reais, bons objetivos. Ainda não atingimos alguns deles, mas atingiremos”, concluiu o diretor técnico da AlphaTauri.