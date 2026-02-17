F1: Diretor de Design chefe da Red Bull sai da equipa
A Red Bull confirmou a saída do diretor de design Craig Skinner após duas décadas ligado à estrutura de Milton Keynes.
O responsável entrou na equipa em 2006, depois de passagens por Jordan e Williams, iniciando funções como engenheiro de dinâmica de fluidos computacional. Ao longo dos anos subiu progressivamente na hierarquia, passando por líder de grupo, responsável adjunto de aerodinâmica e, mais tarde, chefe de aerodinâmica.
Em 2022 assumiu o cargo de diretor de design e teve papel determinante no desenvolvimento do RB19, considerado um dos monolugares mais dominadores da história recente da Fórmula 1. Segundo informações disponíveis, a decisão de saída partiu do próprio e não está relacionada com outras mudanças recentes na equipa. Não foram divulgados os seus planos futuros nem o sucessor no cargo.
“Após 20 anos na equipa, Craig Skinner, nosso Diretor de Design, irá deixar a Red Bull Technology”, refere o comunicado oficial da Red Bull citado pela RacingNews365.
“Craig foi parte integrante do nosso sucesso e agradecemos o seu trabalho e dedicação. Toda a equipa deseja-lhe o melhor para o futuro”, acrescenta a mesma nota oficial.
