F1: Diretor da McLaren escolhe os três melhores pilotos da grelha | AutoSport

“Oscar [Piastri] é talentoso e inteligente. As suas capacidades são muito elevadas. Tem características muito interessantes. Eu diria que ele é muito calmo”, disse. “O Lando já é um dos melhores pilotos da grelha. É muito rápido, muito bom na corrida, na gestão dos pneus… Quando penso no Lando, penso que se a equipa lhe der um bom carro, ele será capaz de lutar pelo campeonato. Quando falamos em ser o mais completo, penso definitivamente em Fernando Alonso. Basicamente, ele não tem pontos fracos. Penso que isso o torna único. Não é o melhor em muitas coisas, mas é muito forte em todas elas. Penso que no Óscar vejo a sua mente poderosa. Ele é definitivamente como o Fernando. Consegue fazer cálculos matemáticos enquanto conduz. Por outro lado, Lando, penso que a sua evolução como piloto o vai tornar muito completo. Ele faz-me lembrar um pouco o Fernando. Os meus 3 melhores pilotos com os mesmos carros seriam Max Verstappen, Lando Norris e Fernando Alonso.”

Numa entrevista ao DAZN, Stella foi desafiado a escolher os seus três melhores pilotos na grelha. E a escolha recaiu no atual campeão do mundo Max Verstappen, Lando Norris, e Fernando Alonso:

