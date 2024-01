F1: Diretor da McLaren elogia Lando Norris, comparando-o às lendas da F1 | AutoSport

“Lando está definitivamente ao mesmo nível que eles”, admitiu o engenheiro italiano, citado pelo jornal A Marca. “Ele tem a mesma categoria, o mesmo tipo de fibra de campeão mundial, o talento subjacente, a mentalidade, a ética de trabalho. Ele está completamente pronto e, ao mesmo tempo, quando pensamos nos campeões, há algo que os caracteriza: eles continuam a melhorar”, diz ele. “Os verdadeiros campeões parecem melhorar ano após ano. E penso que isso se deve ao facto de usarem a inteligência, a ética e de terem as melhores pessoas à sua volta. Fazem o que for preciso para melhorar cada vez mais, porque o desporto está a tornar-se cada vez mais competitivo”.

Stella trabalhou com grandes nomes da F1 com Michael Schumacher, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, e não teve qualquer problema em colocar o talento de Norris ao nível dos três grandes pilotos referidos.

Ninguém duvida que Lando Norris é um dos maiores talentos da atualidade do automobilismo, mas Andrea Stella, diretor da McLaren, que trabalha de forma próxima do jovem britânico, vai ainda mais longe nos elogios ao seu piloto.

