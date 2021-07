F1: Diretiva técnica sobre trocas de pneus adiada e reformulada | AutoSport

A nova diretiva técnica que alterava o tempo mínimo para troca de pneus e que devia entrar em vigor no GP da Hungria, foi adiada para depois da pausa de Verão, no GP da Bélgica, com algumas alterações em relação à primeira versão, que não admitia paragens em menos de dois segundos.

A alteração introduzida não coloca nenhum limite mínimo de tempo para troca de pneus. Todas as equipas terão que utilizar pistolas inteligentes, que utilizam um software que reconhece quando a rosca está realmente apertada, mesmo que o mecânico tenha antecipadamente carregado no botão informando que a operação está concluída. Ou seja, o carro só será libertado quando o software reconhecer que as rodas estão colocadas em segurança e se o mecânico carregar no botão antes disso, nada acontecerá.

Assim, é eliminado da diretiva a regra que estipulava o tempo de 0.2 segundos entre a roda apertada e o carro ser baixado para seguir para a corrida, substituindo-se pela utilização das pistolas inteligentes.