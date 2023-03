F1: Diretiva técnica que reduziu o ‘porpoising’ terá sido revogada | AutoSport

A diretiva técnica 39 da FIA que que retirou alguma flexibilidade aos fundos dos carros e implementou um novo sensor de frequência e intensidade das oscilações dos carros, reduzindo assim o ‘porpoising’ a meio da época de 2022, terá sido revogada pela entidade federativa depois da entrada em vigor das alterações ao regulamento técnico para esta temporada, avançou a edição italiana do Motorsport.com.

Com a introdução de novas regras, que resultaram no aumento para 15mm de altura ao solo nas margens dos fundos dos monolugares e a elevação do difusor, a FIA parece não ter visto necessidade de manter a diretiva técnica que muita discussão originou durante a temporada passada. Apenas as equipas terão sido notificadas dessa decisão e como tal, apenas agora se tornou pública com a divulgação na publicação italiana. Assim, a foi deixada de lado a métrica de oscilação aerodinâmica utilizada pelos comissários técnicos da FIA para aferir as oscilações dos monolugares e que tinha entrado em vigor no Grande Prémio da Bélgica de 2022.