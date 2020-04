F1: Diminuição do limite orçamental sem acordo

As conversações para uma nova diminuição do limite orçamental foram infrutíferas, com as equipas a não conseguirem chegar a acordo.

O limite orçamental é uma das grandes novidades dos novos regulamentos, cujo objetivo é tentar baixar os custos da competição para níveis sustentáveis. A surto de coronavírus e a paragem forçada em todo o desporto motorizado obrigou a medidas para enfrentar a crise que já começou a fazer-se sentir e o limite foi diminuído de 175 para 150 milhões de dólares. Mas dadas as circunstâncias algumas equipas, com a McLaren à cabeça, pretendem que esse limite seja diminuído para 100 milhões.

As grandes equipas (Mercedes, Ferrari e Red Bull) apresentaram as suas reservas quanto a proposta, justificando que fornecem componentes como suspensões, caixas de velocidade, entre outros, e as equipas que recebem esses componentes não gastam dinheiro em desenvolvimento.

A Ferrari terá levantado a questão de que um limite único para todas as equipas não é um cenário justo. Uma solução apresentada foi uma escala, com as equipas que fazem desenvolvimento de componentes com direito a mais do que o limite, enquanto as que compram apenas as peças terão menos.

Este é um assunto que ainda dará muito que falar. As equipas iriam fazer o desenvolvimento do monolugar sob os novos regulamentos este ano, em que não havia ainda um controlo de gastos, o que daria alguma vantage às estruturas maiores. Com todo o desenvolvimento congelado, e com o limite orçamental a ser implementado em 2021, as grandes estruturas perderam a hipótese de desenvolver o carro sem limite de custos. Uma tarde inteira em reunião com os responsáveis da F1 e os responsáveis das 10 equipas não trouxe novidades e certamente que um acordo será difícil de gizar.